Assassin’s Creed The Ezio Collection angekündigt

Ubisoft kündigte an, dass die Assassin’s Creed The Ezio Collection am 17. November für PlayStation4 und Xbox One erscheint. Fans der Serie sowie neue Spieler erleben die Abenteuer des Assassinen Ezio Auditore da Firenze aufs Neue, wenn die Spiele der Reihe auf den aktuellen Konsolen veröffentlicht werden.

Ein Collector’s Case der Assassin’s Creed The Ezio Collection, das unter anderem eine exklusive Ezio-Büste und weitere zusätzliche Inhalte enthält, wird exklusiv im Uplay-Shop erhältlich sein.

Assassin’s Creed The Ezio Collection beinhaltet die Einzelspielerkampagnen und Einzelspieler-Addons von Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood und Assassin’s Creed Revelations mit verbesserter Grafik und einer Auflösung von 1080p für PlayStation 4 und Xbox One. Assassin’s Creed The Ezio Collection erzählt eine epische, dreiteilige Geschichte von Rache, Intrige und Romantik. Die Kollektion erscheint diesen Winter für Spieler, die die Renaissance und die spannenden Abenteuer von Ezio in Florenz, Venedig, Rom und Konstantinopel wieder erleben möchten und für Neulinge, die zum ersten Mal die Welt der Assassinen und Templer kennenlernen.

Zusätzlich zum Einzelspielerinhalt enthält Assassin’s Creed The Ezio Collection die kompletten Kurzfilme aus Assassin’s Creed Lineage und Assassin’s Creed Embers und gibt einen genaueren Einblick in die Hintergrundgeschichte vom verwegenen und gefährlichen Ezio Auditore da Firenze.

Zusätzlich kündigte Ubisoft die Veröffentlichung des Assassin’s Creed The Ezio Collection Collector’s Case an. Der Collector’s Case ist exklusiv im Uplay Shop erhältlich und bringt Erinnerungsstücke aus der Auditore-Familienkrypta zurück. Zusammen mit dem Spiel erhalten die Spieler ein Set von Lithographien, den offiziellen Soundtrack mit 40 ausgewählten Titeln aus den drei Spielen und eine exklusive Büste von Ezio Auditore aus der Black Edition.