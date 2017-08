Auch Super Mario Odyssey räumt ab

Das Jump & Run Super Mario Odyssey, das am 27. Oktober erscheint, wurde nicht nur mit den zwei begehrtesten Preisen ausgezeichnet – mit dem Best of gamescom und dem Most Wanted Consumer Award – sondern siegte obendrein in den Kategorien Best Console Game Nintendo Switch, Best Family Game und Best Action Game.

Und damit war der Preissegen für Nintendo noch immer nicht erschöpft. Der gamescom award 2017 für das Best Mobile Game ging an Metroid: Samus Returns. Das actionreiche Sci-Fi-Abenteuer für die tragbaren Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie kommt bereits am 15. September in den Handel. Zusätzlich wurde das von Ubisoft entwickelte Strategie-Abenteuer Mario + Rabbids Kingdom Battle, das bereits nächste Woche exklusiv für Nintendo Switch erscheint, den Preis in der Kategorie Best Strategy Game ausgezeichnet.

Super Mario Odyssey begeisterte in Köln Spieler und Fachpublikum gleichermaßen. Das farbenfrohe Abenteuer gleicht wie Kult-Klassiker Super Mario 64 einem digitalen Spielplatz, der den Fans völlige Bewegungsfreiheit lässt. Die Spieler machen mit Super Mario Jagd auf den liebestollen Schurken Bowser, der wieder einmal Prinzessin Peach entführt hat und sie zum Traualtar führen will. Dabei verlassen die Nintendo Fans das bekannte Pilzkönigreich und tauchen in zahlreiche, fantastische Welten ein, die von realen Orten unserer Welt inspiriert sind. Für den Level Schlemmerland lieferten zum Beispiel europäische Schauplätze die Vorlage. Yoshiaki Koizumi, der Produzent des Spiels, war persönlich zur gamescom gereist, um das neue Königreich erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen.

Auch in der Kategorie Best Mobile Game ging der gamescom award 2017 an ein Spiel aus einer seit Jahrzehnten beliebten Nintendo Serie. Mit dem Action-Adventure Metroid: Samus Returns für Nintendo 2DS & 3DS haben Nintendo und das spanische Entwicklerstudio MercurySteam den Game Boy-Klassiker von 1992 völlig neu erfunden. Die legendäre Kopfgeldjägerin Samus Aran bekommt es wieder mit den tückischen Metroids zu tun, die das Leben auf dem Planeten SR388 bedrohen. Und natürlich kann sich die Heldin dabei wieder auf ihre bewährte Kampfmontur verlassen. Aber diesmal beherrscht sie völlig neue Manöver und Techniken und bewegt sich in einer prächtigen und dennoch bedrohlich anmutenden Welt. Am Ende lüftet sie vielleicht sogar das Geheimnis um den fremden Planeten. Die Jury der gamescom awards war jedenfalls restlos überzeugt.