Austrias 1st VR Gaming Tournament

Omen by HP und Intel küren beim ersten VR-Gaming Turnier Österreichs im VREI VR-Café in Wien den besten virtuellen Weltraum-Piraten.

32 Teilnehmer liefern sich am 30.4.2017 auf 4 VR Stationen mit Omen by HP Gaming PCs in der virtuellen Realität beim Spiel „Space Pirates Trainer“ epische Schlachten gegen Flug-Roboter. Als Hauptpreis wartet auf den Gewinner ein leistungsstarker Omen by HP Gaming- Laptop befeuert mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor. Der Highscore aus der Vorrunde wird außerdem mit Coins zum Einlösen für viele weitere VR-Games im VREI belohnt und als Hauptpreis wartet auf den Sieger zudem ein leistungsstarker OMEN by HP Gaming Laptop!

Aktuell ist kein Platz mehr in der Spielerliste, aber es gibt aber die Möglichkeit sich in eine Warteliste einzutragen. Vielleicht besteht am Eventtag dann dennoch die Chance teilzunehmen!

Die Ausscheidungen beginnen am 30.4.2017 um ca. 15.00. Das Finale findet ca. um 21.30 statt.

Man kann das Turnier auch als Zuschauer besuchen, hier warten spannende Goodie Bags und eine coole Stimmung vor Ort. Alle Anwesenden können sich auch über Sonderkonditionen auf Omen by HP Produkte freuen- powered by MediaMarkt.

Vorbeischauen zahlt sich also in jedem Fall aus! Hierzu ist keine Registrierung notwendig- einfach vorbeikommen!

Gamers.at wird auf dieser Veranstaltung von unserem Elias vertreten, Wir wünschen ihm schon einmal Toi, Toi, Toi!!!

Für alle, die es nicht ins VREI schaffen, wird das gesamte Turnier auf Twitch live gestreamt.

Nähere Infos zur Veranstaltung findest du auch auf Facebook.