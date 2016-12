Baldiger Release für Shooter VR Invaders

Publisher My.com hat jetzt das Debüt-Datum seines ersten Virtual Reality Spiels für PC bekannt gegeben: VR Invaders wird am 15. Dezember auf Steam VR erscheinen.

VR Invaders nimmt en Spieler mit in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der globale Unternehmen mit Virtual Reality eine Auszeit vom harten Alltag bieten. Sehr zur Freude dieser Firmen verbringen manche Menschen fast ihr ganzes Leben eingeloggt in VR-Welten. Jedoch bleibt nicht jeder freiwillig in der virtuellen Realität. Manchmal können Nutzer die Verbindung wegen eines Software-Fehlers oder Virus nicht mehr unterbrechen. Um ihren Profit zu schützen und die festsitzenden Nutzer zu befreien, engagieren die Firmen häufig Hacker, sogenannte Diver.

VR Invaders wird mit der Unreal Engine 4 von einem internen My.com Studio entwickelt und bietet ein storylastiges Virtual-Reality-Abenteuer für HTC Vive, Oculus Rift und Oculus Touch. In VR Invaders schlüpfen Spieler in die Rolle eines Diver. Dieser gehört der Virtual Reality Rescue Force an, einer Einheit, die sich in die virtuelle Realität begibt, um dort gefangene User zu retten. Während eines Routine-Einsatzes wird der Spieler mit einem überraschenden Drohnenangriff von einem bösartigen Virus-Programm konfrontiert. Ausgestattet mit einem Blaster mit drei Feuermodi und einem Energie- Schild, kämpft sich der Spieler durch unterschiedliche, mit Kampfdrohnen und herausfordernden Boss- Gegnern verseuchte Level. Um in kritischen Situationen gegen das Virus-Programm zu bestehen, haben die Spieler auch verschiedene Spezialfähigkeiten, wie Zeitverlangsamung, zur Verfügung.

FEATURES

Eintauchen in die virtuelle Welt – Story mit interessanten Charakteren die sich entfaltet, während Spieler tiefer in ein Virtual-Reality-Programm “eintauchen”, um festsitzende Nutzer zu retten und gegen den Softwarefehler vorzugehen.

– Story mit interessanten Charakteren die sich entfaltet, während Spieler tiefer in ein Virtual-Reality-Programm “eintauchen”, um festsitzende Nutzer zu retten und gegen den Softwarefehler vorzugehen. Schnelle Action – Schießen mit einem Blaster, Kugeln abwehren mit einem Schild. Einfach zu lernende Shooter-Mechaniken, die dennoch genügend Herausforderungen bieten.

– Schießen mit einem Blaster, Kugeln abwehren mit einem Schild. Einfach zu lernende Shooter-Mechaniken, die dennoch genügend Herausforderungen bieten. Verschiedene Level – Die virtuelle Realität ist groß und bietet unterschiedliche, wunderschöne Umgebungen, von klaustrophobischen und dunklen Schauplätzen bis zu weitläufigen, hellen Orten. Die Levelstruktur bestimmt dabei das Gameplay.

– Die virtuelle Realität ist groß und bietet unterschiedliche, wunderschöne Umgebungen, von klaustrophobischen und dunklen Schauplätzen bis zu weitläufigen, hellen Orten. Die Levelstruktur bestimmt dabei das Gameplay. Horden an Drohnen – Die Feinde sind zahlreich und unterschiedlich. Jede Drohnenart verhält sich anders und fordert individuelle Kampftaktiken. Am Ende eines jeden Levels wartet ein denkwürdiger Boss auf die Spieler.

– Die Feinde sind zahlreich und unterschiedlich. Jede Drohnenart verhält sich anders und fordert individuelle Kampftaktiken. Am Ende eines jeden Levels wartet ein denkwürdiger Boss auf die Spieler. Zeitlupen-Schild – Die Spieler können die Zeit anhalten, wenn sie eine Verschnaufpause benötigen oder mehrere Feinde gleichzeitig erledigen möchten, ohne von der Seite angegriffen zu werden.

– Die Spieler können die Zeit anhalten, wenn sie eine Verschnaufpause benötigen oder mehrere Feinde gleichzeitig erledigen möchten, ohne von der Seite angegriffen zu werden. Blaster mit Mehrfachfunktion – Spieler können Power-Ups von erledigten Feinden aufsammeln und ihre Cyberwaffen kurzzeitig in eine noch stärkere Variante verwandeln, z.B. eine Laser- oder Plasmakanone.

– Spieler können Power-Ups von erledigten Feinden aufsammeln und ihre Cyberwaffen kurzzeitig in eine noch stärkere Variante verwandeln, z.B. eine Laser- oder Plasmakanone. Verschiedene Spielmodi – Nachdem ein Level im Story-Modus durchgespielt wurde, kann es im Wertungsmodus auf drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen wiederholt werden – somit verbessern Spieler ihren Score und können die besten der Cyberspace-Diver werden.