in News

by

Baldurs Gate 3: Early Access-Start

Larian Studios hat heute bekannt gegeben, dass das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 noch diesen August in die Early Access-Phase starten wird – vielleicht. Baldur’s Gate 3 wurde im Juni 2019 auf der E3 angekündigt und ist der Nachfolger der CRPG-Klassiker Baldur’s Gate 1 und 2. Mit AAA-Production Value, cinematisch inszenierten Dialogen, kooperativem Multiplayer sowie authentischem Gameplay, basierend auf dem Regelwerk der 5. Edition von Dungeons & Dragons, bringt Baldur’s Gate 3 die Marke in das moderne Zeitalter. Der heutige Trailer vermittelt die Stimmung und Atmosphäre von Baldur’s Gate 3. Das Spiel bleibt der gewohnten Tiefe von Larians Rollenspielen treu, erreicht aber ein neues Level in Sachen Ambition und Ausmaß. Seit der Ankündigung vor einem Jahr bis zu dem, was zu Beginn der „D&D Live“-Show gezeigt wird, hat sich das Spiel immens weiterentwickelt und verändert. Diese Entwicklung wird sich während der Early Access Phase fortsetzen, während der Larian mit dem Feedback aus der Community an dem Spiel arbeiten wird. Neben dem Trailer wurde heute ein neues Community Update-Video veröffentlicht, das einige der Änderungen anspricht, die an dem Spiel seit der ersten öffentlichen Gameplay-Präsentation während der PAX East 2020, vorgenommen wurden. Darüber hinaus thematisiert das Video den Einfluss von Covid-19 auf das Studio. Die Umstellung auf Homeoffice war erfolgreich und ermöglicht es Larian, mit der Entwicklung fortzufahren und weiterhin auf das Zwischenziel Early Access im August (vielleicht) hinzuarbeiten. Das Studio freut sich, bekannt zu geben, dass es mit dem Performance Capture fortfahren kann Die Stimmung, Tiefe und Atmosphäre von Baldur’s Gate 3 sind essenzielle Aspekte der Spielerfahrung. Larian kann sich nun voll und ganz auf die Fertigstellung des ersten Early Access Release Builds konzentrieren. Was genau dieser Build enthalten wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Veröffentlichungsdatum im August (vielleicht) bekannt gegeben. Beitrag teilen teilen

info