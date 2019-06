Baldurs Gate III angekündigt

Larian Studios werden Baldur’s Gate III für PC und Google Stadia entwickeln und veröffentlichen. Das Spiel entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Dungeons & Dragons-Team von Wizads of the Coast und stellt das offizielle neue Kapitel der legendären Serie dar und basiert auf den aktuellen Dungeons & Dragons-Mechaniken und -Zaubern.

Baldur’s Gate III wird die Grenzen des RPG-Genres erweitern und eine umfassende Geschichte mit beispielloser Spielerfreiheit, schwerwiegenden Entscheidungen, einzigartigen Begleitern und denkwürdigen Kämpfen bieten. Die bisher größte Produktion der Larian Studios wird sowohl zusammen mit Freunden als auch als Einzelspieler-Abenteuer spielbar sein.

Der Teaser-Trailer zeigt die Rückkehr einer bösartigen Präsenz nach Baldurs Tor. Sie droht die Stadt von innen heraus zu verschlingen und alles zu verderben, was in den Vergessenen Reichen übrig ist.

Allein könnt ihr Widerstand leisten, doch gemeinsam könnt ihr sie bezwingen. Gather your party!

„Baldur’s Gate bedeutet sehr vielen Leuten sehr viel. Das ist eine große Verantwortung, doch ich denke, wir sind bereit dafür“, so Swen Vincke, Creative Director bei Larian Studios. „Unser Fokus liegt darin, reaktive, systemische Welten zu erschaffen, die sich nach den Handlungen der Spieler gestalten – und die Fähigkeiten unseres Teams in einem so reichhaltigen Universum wie dem von Dungeons & Dragons einzusetzen, macht natürlich eine Menge Spaß. Wir arbeiten sehr eng mit Wizards zusammen, um so tief wie noch nie in das Reich Faerun einzutauchen und ich kann es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was unser Team geschaffen hat.“

„Die Partnerschaft mit Larian, einem Studio, das eine bemerkenswerte Geschichte preisgekrönter Titel mit einer spürbaren Leidenschaft für einen der bekanntesten Orte von Dungeons & Dragons verbindet, war bisher eine fantastische Erfahrung“, so Chris Cocks, President von Wizards of the Coast. „Wir glauben, dass Fans der Saga von Baldur’s Gate – ebenso wie Serienneulinge – von dieser epischen Geschichte begeistert sein werden.“

Larian Studios wird eng mit der Community zusammenarbeiten, um die beliebte Serie zum Leben zu erwecken. Weitere Neuigkeiten folgen im Laufe des Jahres.

Die offizielle Webseite ist hier zu finden: Baldursgate3.game