Banner Saga 3 Veröffentlichungsdatum

Publisher Versus Evil und Indie-Entwickler Stoic habe heute den Veröffentlichungstermin für das dritte und finale Kapitel der preisgekrönten Wikinger-RPG-Trilogie, Banner Saga 3, angekündigt.

Banner Saga 3 wird am 24. Juli 2018 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Mobile Plattformen kommen im weiteren Verlauf des Jahres dazu. Es wird drei digitale Versionen des Spiels zum Launch geben.

Die Standard Edition von Banner Saga 3

Die Deluxe Edition enthält zusätzlich den offiziellen Soundtrack des Spiels von Austin Wintory, ein digitales Wallpaper, Weltkarte und den In-Game-Titel ‚Gold Wasp‘

Die Chest Deluxe Edition wird alles enthalten, das auch in der Deluxe Edition enthalten ist und zusätzlich den exklusiven Heldentitel ‘Shadow Walker’, den exklusiven legendären Gegenstand ‚Petrie Clan Ring‘ und die digitale Novelle ‚Gift of Hadrborg‘.

In Banner Saga 3 machen sich die Spieler auf die finale Reise jenseits der Wand der Dunkelheit, um eine Welt zu erkunden, die anders ist, als alles, was sie in den vorigen Sagen erlebt haben. Die mitreissende Erzählung wird weiterhin dazu einladen, die Charaktere aufzubauen und die strategischen Aspekte nicht zu vernachlässigen, die die anderen Spiele schon so populär bei den Fans gemacht haben. Geheimnisse aus der Geschichte werden ans Licht kommen und die Motive einzelner Charaktere werden endlich klar. Das Ende ist da.

„Banner Saga 3 repräsentiert das Gefühl des Abschlusses und zusätzlich das Gefühl einer immensen Leistung für eine Trilogie, die wir mit jeder Faser unseres Lebens während der letzten Jahre mit uns getragen haben. Wir sind unbeschreiblich dankbar, dass die Fans und die Unterstützer diesen epischen Weg mit uns gegangen sind und uns geholfen haben, ein wie wir finden passendes Ende dieses Wikingerabenteuers zu erschaffen“, so John Watson, Technical Director von Stoic.

Außerdem hat das Team Details zum PC-Vorbestellerbonus namens ‚Dredge Ally Pack‘ enthüllt. Fans, die das Spiel per Steam oder anderen digitalen Plattformen für den PC vorbestellen, bekommen die folgenden In-Game-Gegenstände als Bonus:

Dredge Stoneguard Charakter – Rank 10 Held namens Kivi

Rank 10 Held namens Kivi Einzigartige Kampffertigkeit : Tank

: Tank Einzigartiger Dredge Gegenstand – Werkzeuge des Bildhauers

– Werkzeuge des Bildhauers Exklusive Dredge Wappen

Einzigartiger Heldentitel : ‚Schildspalter‘

: ‚Schildspalter‘ Exklusiver Banner Saga 3 Overtüre-Track – komponiert vom Grammy-nominierten Komponisten und zweifachen BAFTA Gewinner Austin Wintory