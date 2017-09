Batman Episode 2 – Trailer und Erscheinungsdatum

Entwickler und Publisher Telltale Games sowie DC Entertainment und Warner Bros. Interactive Entertainment haben heute den Trailer für die zweite Episode von Batman: The Enemy Within veröffentlicht.

Episode 2 The Pact erscheint am 3. Oktober für Xbox One, PlayStation 4, PC und Mac. Außerdem werden am selben Tag sowohl Episode 1 als auch 2 für iOS und Android-Geräte erscheinen. Ab sofort werden alle weiteren Episoden zeitgleich für alle Plattformen erscheinen. Darüber hinaus wird am 3. Oktober eine Season Pass Disc-Version für Xbox One und PlayStation 4 in Nordamerika veröffentlicht. In Europa erscheint diese am 6. Oktober. Diese Disc-Version enthält alle bislang erschienen Episoden und gewährt Zugriff auf alle kommenden.

Batman: The Enemy Within – The Telltale Series ist sowohl für neue als auch Spieler der ersten Staffel spielbar, da der Einfluss der Entscheidungen während der ersten Staffel auf The Enemy Within optional ist. Dieses Kapitel wird außerdem Telltales einzigartige Multiplayer-Funktion “Crowd Play” beinhalten, welche erlaubt, Freunde und Familie in das Abenteuer miteinzubinden. Sie können helfen, richtungsweisende Entscheidungen von jedem mobilen Gerät mit Onlinefunktion zu treffen.

Telltales Vision von Batman wurde so designt, um wie ein lebendiges, dynamisches Comicbuch zu wirken und beinhaltet die Stimmen von Troy Baker als Bruce Wayne und Anthony Ingruber als der Joker.

Batman: The Enemy Within ist ein eigenständiges Produkt, unabhängig von Batman: The Telltale Series.