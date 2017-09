Batman – The Telltale Series kostenlos auf iOS

Spieler können sich auf iOS ab sofort kostenlos in das Batman-Abenteuer von Telltale Games, Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment stürzen.

Telltale kündigt an, dass die erste Episode von Batman – The Telltale Series ab sofort kostenlos und zeitlich unbegrenzt auf iOS zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird heute ein umfassendes Performance-Update mit großen technischen Verbesserungen veröffentlicht, damit die Serie auf sämtlichen iOS-Geräten einwandfrei läuft. iPhone- und iPad-Besitzer können sich ab heute in Telltales beliebtes Abenteuer im Universum von Batman stürzen und das Spiel im App Store herunterladen.

In der ersten Episode mit dem Titel Realm of Shadows findet Bruce Wayne heraus, dass sein Vater in Wahrheit ein skrupelloser Gangsterboss war, sodass er nun gezwungen ist alles zu hinterfragen, was er über seine eigene Identität zu wissen glaubte. In der Rolle von Bruce und Batman zugleich muss der Spieler sich mit harten politischen Realitäten auseinandersetzen und Gotham City davor bewahren ins Chaos abzustürzen, während er immer tiefer in die unschöne Wahrheit über die Vergangenheit der Familie Wayne eindringt.

Die Entscheidungen, welche die Spieler in Batman – The Telltale Series treffen, können optional mit in die zweite Staffel Batman: The Enemy Within übertragen werden.

BATMAN – The Telltale Series wurde so gerendert, dass es wie ein lebendiges Comicbuch aussieht. Das Spiel zeichnet eine preisgekrönte Besetzung aus: Spieler erleben Troy Baker in der Rolle von Bruce Wayne, Travis Willingham als Harvey Dent, Erin Yvette als Vicki Vale, Enn Reitel als Alfred Pennyworth, Murphy Guyer als Lieutenant James Gordon, Richard McGonagle als Carmine Falcone, Jason Spisak als Oswald Cobblepot und Laura Bailey als Selina Kyle.

Batman – The Telltale Series ist ein eigenständiges Produkt und kann ohne die zweite Staffel Batman: The Enemy Within gespielt werden. Das Spiel steht aktuell als Season Pass für Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 sowie Mobilgeräten zur Verfügung und enthält alle fünf Episoden.