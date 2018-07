Veröffentlicht am

in News

Battle for Azeroth Vorbereitungspatch live

Wie Blizzard heute bekannt gegeben hat, ist der Vorbereitungspatch für die neue World of Warcraft Erweiterung Battle for Azeroth live und kann ab sofort heruntergeladen werden.

Der Vorbereitungspatch zu Battle for Azeroth beinhaltet eine Reihe von Funktionen und Systemänderungen, die die Grundlage für die kommende Erweiterung bilden, darunter:

Neue Ereignisse in Teldrassil und Lordaeron vor der Veröffentlichung – In den letzten Wochen bis zur Veröffentlichung von Battle for Azeroth am 14. August eskaliert der Konflikt in Schlüsselgebieten von Horde und Allianz in einer Reihe neuer Storyquests, die bald verfügbar sind.

Kriegsmodus und PvP-Updates – Spieler können jetzt in Orgrimmar oder Sturmwind den Kriegsmodus an- oder ausschalten und sich ins Welt-PvP stürzen, wann und wo sie wollen. Wir haben außerdem das PvP-Talentsystem und das Ehresystem überarbeitet. Mehr zum Kriegsmodus erfahrt ihr hier.

Communitys – Spieler werden realmübergreifende Communitys erstellen und ihnen beitreten können. Dabei handelt es sich um eine neue Art sozialer Gruppe, mit denen sie sich mit gleichgesinnten Abenteurern ihrer Fraktion verbinden und gemeinsam spielen können. Weitere Infos dazu gibt es hier

Neue Charakteranpassungen – Für Orcs und Blutelfen gibt es jetzt bei Barbieren in ganz Azeroth neue Veränderungsmöglichkeiten für ihr Aussehen.

Updates an Klassen und am System – Die Änderungen an Klassen und Spezialisierungen sowie einige zusätzliche Systemänderungen für Battle for Azeroth sind jetzt live.

Die genauen Details gibt es in den Patchnotes zum Vorbereitungspatch von Battle for Azeroth.

Außerdem erhalten neue Spieler jetzt Zugang zu allen Inhalten von World of Warcraft inklusive der Erweiterung Legion, wenn sie ein Abonnement abschließen. Das Grundspiel muss nicht mehr extra erworben werden. Zusätzlich wurden alle bereits bestehenden World of Warcraft-Abonnements automatisch und kostenlos auf Legion aufgewertet. Weitere Informationen zu dieser Änderung gibt es in diesem Blogeintrag.

World of WarCraft: Battle of Azeroth erscheint am 14. August 2018 für PC.