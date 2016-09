Battlefield 1 – Single Player Trailer

Electronic Arts und Entwickler DICE veröffentlichen einen neuen Trailer für die Einzelspieler-Kampagne des Ersten-Weltkriegs-Shooters Battlefield 1.

Die Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 wird eine Reihe sogenannter Kriegsgeschichten erzählen, also die persönlichen Erlebnisse verschiedener Protagonisten mit unterschiedlichen Vergangenheiten und Fähigkeiten. Obwohl unsere Charaktere in einem Krieg kämpfen, sind die Geschichten in Battlefield 1 sehr persönlich. In ihnen stehen keine historischen Ereignisse im Mittelpunkt, sondern die Menschen selbst.

“Die Spieler erleben vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs die Geburt der modernen Kriegsführung, denn im Großen Krieg fand ein Wettrüsten mit neuen Maschinen und Waffen statt. Es ging um nichts Geringeres, als in diesem durch neue Technologien geprägten Krieg die Oberhand zu behalten. Mit einem frischen und modernen Ansatz, nutzt Battlefield 1 dieses moderne Arsenal dazu, den Fans all das zu geben, was sie lieben.”

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PS4, Xbox One und PC.