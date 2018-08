Veröffentlicht am

in News

Battlefield V erhält Altersfreigabe ab 16 Jahren

Electronic Arts gibt heute bekannt, dass Battlefield V von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ab 16 Jahren freigegeben wurde. Der Mehrspieler-Shooter erscheint somit ungeschnitten am 19. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC.

Am 6. September startet die Battlefield V Open Beta auf Origin für PC, Xbox One und PlayStation 4. Spieler mit Vorabzugang können bereits am 4. September einsteigen. Alle Einzelheiten zur Open Beta finden sich hier im Battlefield-Blog.

Aktuelle Battlefield V Trailer „Zerstörung von Rotterdam“

Aktuelle Battlefield V Trailer „Die Kompanie“