Battlerite wird Free-to-Play

Indie-Entwickler Stunlock Studios hat heute bekanntgegeben, dass der Team-Arena-Brawler Battlerite den Steam Early Access verlassen hat und ab sofort als volle Free-to-Play Version verfügbar ist.

Gleichzeitig hat das Studio einen Launch-Patch veröffentlicht, der einen brandneuen Champion enthält: ‚Thorn‘. Außerdem gibt es 200 neue Gegenstände inklusive seltener Waffen, Outfits, Siegesposen und legendäre Farbvariationen und sieben zusätzliche Musikstücke. Schaltet eine Auswahl mächtiger Champions frei, die es zu meistern gilt, kämpft Seite an Seite mit eurem Team in schnellen Skillbasierten Schlachten und beweist, dass ihr es verdient habt, als Sieger aus der Battlerite Arena hervorzutreten.

In Battlerite nehmt ihr an schneller, intensiver Action teil, die in den kompetitiven 2-gegen-2 und 3-gegen-3 Schlachten entstehen. Man kontrolliert dabei einen von 21 Champions, die entweder auf Nahkampf, Fernkampf oder Unterstützung spezialisiert sind – sei es Bakko, der heroische Nahkämpfer, Jade, die Fernkampfspezialistin oder Blossom, ultimativer Supportcharakter. Hier geht es um Skill Shots, perfektes Timing und Reaktionsschnelligkeit, wenn ihr Geschossen ausweicht und euch in die Position für krasse Ultimates bringt. Gesteuert wird das Ganze intuitiv mit WASD, das Zielen mit dem Cursor natürlich mit der Maus. Schließt euch mit Freunden zusammen und vernichtet die Feinde mit Stil, damit ihr am Ende triumphiert.

Jede Woche bekommen die Spieler Zugang zu sechs einzigartigen Champions in einer kostenlosen Rotation, damit die Spieler neue Spielstile ausprobieren und ihre Favoriten finden können. Jeder Charakter kann permanent freigeschaltet werden – entweder durch In-Game-Währung oder In-App-Käufe. Ab heute ist das so genannte Champions Pack verfügbar, das alle 22 aktuell verfügbaren und alle zukünftigen Champions freischaltet.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite oder auf Steam.