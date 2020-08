in News

by

Battletoads Releasedatum

Battletoads erscheint am 20. August für Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass und auf Steam. Erlebe mit den drei anarchischen Amphibien Zitz, Rash und Pimple ein brandneues Abenteuer und tauche ein in den nostalgischen Flair eines wahren Klassikers. Als Xbox Game Pass-Mitglied startest Du ab sofort mit dem Pre-Load des Spiels auf Konsole und PC. Nach 26 Jahren smashen und kämpfen sich die Battletoads zurück ins Rampenlicht. In einem brandneuen Abenteuer von Dala Studios und Rare begleitest Du die Battletoads Zitz, Rash und Pimple auf einem actionreichen Trip durch eine Vielzahl verschiedener Herausforderungen. Erlebe spannende Beat ‘em up-Passagen, knifflige Plattform-Sequenzen und herausforderne Racings-Level entweder allein oder mit zwei weiteren Freuden im Couch-Koop.

Battletoads ist eine Hommage an die einzigartigen Cartoons der späten 90er Jahre, überzeugt durch handgezeichnete Animationen und überrascht Dich immer wieder mit reichlich schwarzem Humor. Mehr Infos gibt es hier. Beitrag teilen teilen

info