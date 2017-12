in News

Bayonetta 3 kommt für Switch

Nintendo kündigt Bayonetta 3 exklusiv für Nintendo Switch an und veröffentlicht einen Teaser-Trailer.

Während der The Game Awards Verleihung im Microsoft Theater von Los Angeles enthüllte Nintendo in einem aktuellen Trailer, dass PlatinumGames derzeit Bayonetta 3 entwickelt – exklusiv für Nintendo Switch.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass am 16. Februar auch das gefeierte Bayonetta 2 – ursprünglich ein Exklusivtitel für Wii U – sowie Bayonetta, das Originalspiel der Serie, für Nintendo Switch erscheinen werden. Beide stammen gleichfalls von PlatnumGames. Zum Verkaufsstart kommen die Actionspiele in zwei Versionen in den Handel: Die Standard-Edition besteht aus einer Game Card mit Bayonetta 2 und einem Download Code für Bayonetta, die Special Edition für Europa umfasst darüber hinaus ein Steelbook, 22 Verskarten und drei Sticker-Bögen.