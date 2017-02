in News

Beliebte Indie-Spiele für Nintendo Switch

Bald ist es so weit: Am 3. März erscheint Nintendos neue TV-Konsole Nintendo Switch. Nintendo of Europe hat nun bestätigt, dass zeitgleich mit der Konsole auch der Nintendo eShop verfügbar sein wird – inklusive einer Auswahl an verschiedenen Indie-Spielen.

Um einige dieser Nindie-Titel zu feiern, veröffentlicht Nintendo of Europe am Dienstag, den 28. Februar, um 18:30 Uhr eine lokalisierte Fassung der Nindies-Präsentation von Nintendo of America. Das Video ist zum genannten Zeitpunkt unter www.nintendo.de auf Deutsch verfügbar.

In diesem Jahr wartet der Nintendo eShop mit über 60 Indie-Titeln auf – und zwar zusätzlich zu beispielsweise herunterladbaren Zusatz-Inhalten oder den digitalen Versionen von Spielen, die im stationären Handel auf Softwarekarte erhältlich sein werden. Drei Nindie-Spiele, deren Markstart in Europa gleichzeitig mit Nintendo Switch stattfinden soll, sind:

FAST RMX von Shin’en Multimedia: Dieses adrenalingeladene Rennspiel, in dem die Fahrzeuge nicht nur mit Überschall-Geschwindigkeit dahinrasen sondern auch der Schwerkraft trotzen, erscheint exklusiv für Nintendo Switch.

von Shin’en Multimedia: Dieses adrenalingeladene Rennspiel, in dem die Fahrzeuge nicht nur mit Überschall-Geschwindigkeit dahinrasen sondern auch der Schwerkraft trotzen, erscheint exklusiv für Nintendo Switch. Shovel Knight: Specter of Torment von Yacht Club Games: Die neueste Kampagne des hochgelobten Hits Shovel Knight ist ein komplettes Spiel, in dem Specter Knight, einer der Gegner des ursprünglichen Spiels, die Hauptrolle übernimmt. In dieser umfassenden Prequel-Kampagne wird den Fans der Serie sogar noch mehr geboten, als beim letzten Kampagnen-Update Plague of Shadows. Shovel Knight: Specter of Torment wird für einen begrenzten Zeitraum zunächst nur auf Nintendo Switch spielbar sein, bevor es später dann auch auf anderen Systemen veröffentlicht wird.

Shovel Knight: Treasure Trove von Yacht Club Games: Shovel Knight: Treasure Trove dürfte sowohl neue Ritter als auch erfahrene Kämpen der Serie erfreuen – enthält es doch neben dem ursprünglichen Shovel Knight auch alle bisher veröffentlichten Kampagnen-Updates – inklusive Shovel Knight: Specter of Torment! Auch Shovel Knight: Treasure Trove erscheint zunächst exklusiv für Nintendo Switch.

Einige weitere Neuigkeiten rund um den Nintendo eShop auf Nintendo Switch:

Nutzer, die bereits über Guthaben auf ihren Accounts für eine Konsole der Nintendo 3DS Produkt-Familie und / oder der Wii U verfügen, können dieses auf all ihren Konsolen einsetzen – inklusive Nintendo Switch. Dazu muss lediglich ihre Nintendo Network ID mit dem Nintendo Account verknüpft werden und der Nintendo Account wiederum mit der Nintendo Switch-Konsole.

Spiele für die Virtual Console wird es zum Marktstart von Nintendo Switch nicht geben. Zu gegebenem Zeitpunkt wird Nintendo weitere Informationen bekannt geben.

Eine Nachrichten-Funktion bietet Updates zu den neuesten Spielen und Anwendungen, die dem Nintendo eShop hinzugefügt wurden, sowie Informationen zu geplanten Spielen und anderen Updates von Nintendo.

Um den Nintendo eShop nutzen zu können, muss ein System-Update der Nintendo Switch-Konsole, das am 3. März zur Verfügung stehen wird, durchgeführt werden. Dieses System-Update findet im Hintergrund statt, es installiert sich sehr schnell und stört nicht gleichzeitiges Gameplay auf der Konsole.

Wurde der Nintendo eShop erst einmal auf Nintendo Switch besucht, können Spielefans auch über www.nintendo.de digitale Spiele kaufen. Die Spiele können über die Nintendo-Webseite gekauft und später daheim dann automatisch direkt auf die Nintendo Switch-Konsole heruntergeladen werden – oder auch unterwegs, wenn eine WLAN-Verbindung besteht.