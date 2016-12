in News

Beta-Registrierung für Ghost Recon Wildlands

Ubisoft veröffentlichte einen neuen Trailer zu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Das Video beleuchtet erstmals die Struktur des feindlichen Santa Blanca-Kartells.

Zudem ist es ab sofort möglich, sich für die kommenden Live-Phasen zu registrieren. Um mit etwas Glück als einer der ersten Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands zu spielen, können sich die Spieler unter dem folgenden Link anmelden: www.ghostrecon.com/beta

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands spielt in der nahen Zukunft. Die Spieler führen ein vierköpfiges Team der U.S. Spezial-Eliteeinheit Ghosts auf eine geheime Mission. Ihr Ziel ist die Zerschlagung des Santa Blanca-Drogenkartells, einer Unterweltmacht und wachsenden, globalen Bedrohung. Die Handlung ist in Ubisofts Interpretation eines schönen und doch gefährlichen Bolivien angesiedelt.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC. Für mehr Informationen zu Tom Clancy’s Ghost Recon, siehe: www.ghostrecon.com