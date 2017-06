Bethesda auf der E3 – Alle Games, alle Trailer!

Bethesda hat zur E3 2017 im Rahmen einer eigenen Pressekonferenz einige spannende Games präsentiert, darunter Fortsetzungen wie „Dishonored: Der Tod des Outsiders“, „The Evil Within 2“ und „Wolfenstein II: The New Colossus“. Wir haben für euch die wichtigsten Trailer dazu im Überblick.

Wer keine Gelegenheit hatte die PK zu verfolgen, auf Twitch könnt ihr euch den E3 Showcase von Bethesda nochmals anschauen:

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus führt den Spieler in das vom Regime kontrollierte Amerika, um die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen. Kämpft an ikonischen Schauplätzen wie der Kleinstadt Roswell in New Mexico, den überfluteten Straßen von New Orleans oder dem durch eine nukleare Explosion verwüsteten Manhattan – eindrucksvoll von der wegweisenden id Tech 6 inszeniert. Rüstet euch mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen aus, entfesselt neuartige Fähigkeiten und nehmt es in diesem actiongeladenen Egoshooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten, Cyborgs und Maschinenkommandanten auf.

Amerika, 1961. Euer Sieg über General Totenkopf währte nur kurz. Trotz des Rückschlags hält das Regime die Welt weiterhin in seinem Würgegriff. Als B.J. „Terror-Billy“ Blazkowicz, Mitglied des Widerstands, Geißel des Regimes und letzte Hoffnung der Menschheit obliegt es euch, diesen Würgegriff ein für alle Mal zu brechen. Nur ihr habt die Entschlossenheit, den Mut und die nötigen Waffen, um das Regime entscheidend zu schwächen und eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4, und PC.

The Evil Within 2

Ihr seid Detective Sebastian Castellanos, der einen Tiefpunkt in seinem Leben erreicht hat. Doch dann bekommt ihr die Chance, eure verloren geglaubte Tochter zu retten – wenn ihr eine Albtraumwelt betretet und die dunklen Ursprünge einer einst idyllischen Stadt aufdeckt. Schreckliche Bedrohungen lauern hinter jeder Ecke dieser bizarren Welt, die mit grausamer Präzision euren Verstand herausfordern wird. Werdet ihr sie mit Waffen und Fallen bekämpfen oder durch die Schatten schleichen, um zu überleben? Euch erwartet die Hölle – und Erlösung ist nur tief im Inneren des STEM zu finden.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Dishonored: Der Tod des Outsiders

Bereitet euch darauf vor, in Dishonored: Der Tod des Outsiders den schwierigsten Auftrag aller Zeiten zu erledigen. Die berüchtigte Billie Lurk kehrt zurück in Dishonored: Der Tod des Outsiders. Zusammen mit ihrem Mentor, dem legendären Assassinen Daud, taucht Billie in die düstere Unterwelt Karnacas ein, um den schwierigsten Auftrag aller Zeiten vorzubereiten: den Tod des Outsiders.

Dishonored: Der Tod des Outsiders erscheint am 15. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Schließt euch mehr als 10 Millionen Spielern weltweit in dem Spiel, das immer umfassender wird, an. Beginnt mit Hunderten Stunden Inhalte im Grundspiel, fünf veröffentlichten DLC-Spielerweiterungen, dem neuen Kapitel „Morrowind“ und den kommenden DLC-Spielerweiterungen „Horns of the Reach“ und „Clockwork City“. Noch nie gab es eine bessere Zeit, um The Elder Scrolls Online zu entdecken.

Erlebt ESO: Morrowind, jetzt für PlayStation 4, Xbox One und PC/Mac erhältlich.

Quake Champions

Auf dem Bethesda E3 2017-Showcase haben die Entwickler eine Menge überraschender neuer Inhalte für die Closed Beta von Quake Champions Closed Beta angekündigt, die jetzt als Teil eines neuen Spielupdates live sind. Zunächst möchten wir den Neuzugang unter den Champions vorstellen: B.J. Blazkowicz! Das E3 2017-Update enthält außerdem drei neue Arenen, eine brandneue Waffe namens Tri-Bolt und eine Menge neuer und verbesserter Funktionen. Außerdem haben wir noch aufregende Neuigkeiten für euch: Die Closed Beta geht weiter und ist ab sofort den ganzen Tag online, sieben Tage die Woche.

Doom VFR

Der Mancubus war wohl der gruseligste Gegner des preisgekrönten DOOM. Und wenn ihr schon letztes Jahr zusammengezuckt seid, als dieser Fleischberg auf euch zustürmte, wartet nur mal ab, wie euch der Schrecken in die Glieder fahren wird, wenn ihr in DOOM VFR dem Dämon direkt in die Augen seht. DOOM VFR, das neue Virtual Reality-Spiel vom legendären Entwickler id Software, wurde beim E3 2017 Showcase von Bethesda enthüllt und wird für PlayStation VR und VIVE erscheinen.

Fallout 4 VR

Mit der Macht der VR könnt ihr den Gefahren einer postapokalyptischen Welt direkt in die Augen sehen, wenn ihr ums Überleben kämpft. Dank der brandneuen und komplett an Virtual Reality angepassten Kampf-, Herstellungs- und Bausysteme – darunter auch ein für VR überarbeitetes V.A.T.S. – ist Fallout 4 VR nicht nur ein Ausflug ins Ödland, sondern ein vollständiges Spiel. Die komplette Welt mit Hunderten Orten, Charakteren und Quests kann erforscht werden. Das ist die perfekte Gelegenheit, das Ödland wahrhaftig zu betreten und Fallout 4 auf eine vollkommen neue Art zu spielen.

The Elder Scrolls V: Skyrim für Nintendo Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim für Nintendo Switch enthält brandneue Gameplay-Features wie Bewegungssteuerung für Kampf und Schlossknacken sowie Kleidung und Ausrüstung aus The Legend of Zelda. Bekämpft eure Gegner mit dem Meisterschwert, verteidigt euch mit dem Hylia-Schild oder gebt euch mit Links Tunika einen heldenhaften Look. Skyrim enthält außerdem alle offiziellen Add-ons – Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Mit weiteren kompatiblen Amiibos erhaltet ihr zusätzliche Beute. Zu den kompatiblen Amiibos gehören Figuren aus der The Legend of Zelda: Breath of the Wild -Serie, der 30th Anniversary – The Legend of Zelda-Serie, der Super Smash Bros.-Serie und der The Legend of Zelda-Serie.