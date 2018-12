in News

Beyond Good & Evil 2 Gameplay Video

Ubisoft präsentierte in einem Livestream Gameplay-Szenen zum kommendem Action-Adventure Beyond Good & Evil 2. Diese gibt es nun als Video.

Senior Producer Guillaume Brunier und Associate Creative Director Emile Morel führen durch einen Walkthrough der E3 Pre-Alpha Demo des Spiels, die bisher nur hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Dabei kommentieren sie das Gezeigte und gewähren Einblicke in die Arbeit und die Ideen des Entwicklerteams. Wir bekommen außerdem einen ersten Einblick in die Art-Designs und Musikstücke, die bisher im Rahmen des Space Monkey Program und der Partnerschaft mit HitRECord in Zusammenarbeit mit der Community entstanden sind.

Das Veröffentlichungsdatum und die Plattformen für Beyond Good & Evil 2 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Informationen findet ihr unter http://bgegame.com