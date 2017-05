in News

Bigben und Kylotonn kündigen WRC 7 an

Bigben Interactive und Kylotonn haben heute die Veröffentlichung von WRC 7 angekündigt, dem offiziellen Videospiel der 2017 FIA World Rally Championship (WRC). Das Spiel wird ab diesem Herbst für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich sein.

WRC 7 führt die WRC-Reihe fort, von der in den letzten zwei Jahren über eine Million Exemplare verkauft wurden. Durch die gewonnene Erfahrung des französischen Entwicklungsstudios Kylotonn soll der diesjährige Titel noch präziser, realistischer und spannender werden. Auch die Anbindung an die FIA World Rally Championship wird in diesem Jahr deutlicher als je zuvor.

In WRC 7 können sich Spieler auf die neuen World Rally-Wagen für 2017 freuen, wie den Hyundai i20 von Thierry Neuville, Dani Sordo und Hayden Paddon (bereits zwei Siege in fünf Rennen für Hyundai Motorsport in 2017), der im ersten Trailer zu sehen ist.

In diesem Jahr hat sich das Regelwerk der World Rally Championship geändert, wodurch die Wagen aller Fahrer noch leistungsfähiger geworden sind. Ihre neuen Kennwerte, die erstaunliche Aerodynamik und das weiter verbesserte Handling gestalten die Rallyes ab sofort noch spektakulärer. Das Gefühl für die Leistung der Wagen beim Fahren mit dem Controller war noch nie so realistisch.

Die neuen WRC 7-Wagen sind aggressiv, laut und schnell. Sie stellen eine neue Herausforderung für die Spieler dar, die während der 13 Rallyes der WRC gegeneinander um wichtige Zehntelsekunden kämpfen – auf Asphalt, im Schnee und auf Erdpisten. Die Spieler haben Gelegenheit, mit ihren liebsten WRC-Fahrern und -Wagen der 2017er Saison anzutreten – einschließlich Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), Kris Meeke (Citroën C3 WRC) und Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Der Hyundai i20 Coupé WRC ist eine 380-PS-Variante des Straßenwagens und erreicht 100 km/h in unter 4 Sekunden. Für Hyundai Motorsport ist das dreitürige Hyundai i20 Coupé WRC der dritte neue Teamwagen seit dem Meisterschaftsdebüt in 2014.