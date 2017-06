BioWare bringt Shared-World-Action-RPG Anthem

Electronic Arts kündigt mit Anthem ein neues Shared-World-Action-RPG für Herbst 2018 an. Die neue IP von BioWare erscheint für Xbox One, PC und PlayStation 4. In Anthem tauchen die Spieler in ein Universum voller futuristischer Technologien und vergessener Schätze ein.

Diese Welt ist allerdings auch von wilden Bestien und skrupellosen Plünderern bevölkert. Daher werden tapfere Söldner gebraucht, um jene Kräfte zu Fall zu bringen, die die Vernichtung der Menschheit planen.

„Unsere Entwickler von BioWare erschaffen etwas Außergewöhnliches“, so Patrick Soderlund, Executive Vice President von EA Worldwide Studios. „Wir bringen die Frostbite-Engine auf ein neues Niveau und entwickeln ein Spiel, das anders ist als alles, was EA je veröffentlicht hat. Wir erzählen eine neue Geschichte und erschaffen ein soziales, kooperatives Erlebnis. Das alles binden wir in eine dynamische, offene Welt ein, die sich über Jahre kontinuierlich verändern wird.“

In Anthem können bis zu vier Freunde gemeinsam die Geheimnisse der Welt entdecken und sich ihren größten Gefahren stellen. Erfolgreiche Söldner erlangen dadurch nicht nur großen Ruhm, sondern werden für ihre Taten auch reich belohnt. Im Laufe ihres Abenteuers können die Spieler ihre Söldner mit mächtigen Javelin-Exosuits ausstatten, die über besondere Waffen und Fähigkeiten verfügen. Die Spieler können ihren Javelin mit erworbenen oder selbst hergestellten Ausrüstungsteilen individuell anpassen und sich dauerhaft in der Welt von Anthem verewigen.

Weitere Informationen zu Anthem sind auf der offiziellen Website verfügbar. Interessierte Spieler können sich zudem für den Anthem-Newsletter registrieren, um als Erste sämtliche Neuigkeiten über das Spiel zu erhalten.

Anthem-Teaser Trailer

Anthem-Gameplay Trailer