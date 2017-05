in News

Black Desert Online erscheint am 24. Mai für Steam

Kakao Games und Pearl Abyss haben bekannt gegeben, dass das MMORPG Black Desert Online in Nord Amerika und Europa auf Steam erscheinen wird.

Black Desert Online kann über den folgenden Link zur Steam Wunschliste hinzugefügt werden: http://store.steampowered.com/app/582660/Black_Desert_Online/

Besitzer eines Steam-Accounts sollten schon mal ihren Mantel überwerfen, die Waffen wetzen und so viele Taschen wie möglich einpacken, denn ein neues Abenteuer steht ihnen bevor: am 24. Mai erscheint Black Desert Online für Steam und bringt damit die wohl komplexeste Charaktererstellung auf die Online Plattform. Die Spieler erwarten weite Landstriche, wilde Monster und actionreiche Kämpfe in einem MMO, dass dem Genre neues Leben einhaucht.

Einsteiger können zwischen 13 unterschiedlichen Klassen wählen und einen Charakter mit der unglaublich präzisen Charaktererstellung erschaffen, bevor sie sich aufmachen die lebendige Welt von Black Desert Online zu erkunden. Allen Spielern steht offen, ob sie Monsterjäger, wolhabende Händler oder Pferdezüchter sein möchten. Die gigantische Open World von Black Desert Online bietet Einsteigern und Veteranen viele Möglichkeiten.

Features Hersteller

Wunderschöne, weitläufige und lebendige Open World

Aufregende fähigkeitsbasierte Kämpfe

Nie dagewesene Charaktererstellung mit unglaublichem Detailgrad

Next-Generation-Grafik

Umfangreiche Open World PvP Modi (Arena, Gildenkriege und Belagerungsschlachten)

Spannende Erzählung, umfangreiche Hintergrundgeschichte und epische Quests

Einzigartiges Farming-System – Pflanzen können angebaut und gezüchtet werden

Anpassbare Stallungen – Wilde Pferde können gefangen, gezähmt und gezüchtet werden

Umfangreiche Crafting-, Housing-, Angel-, Jagd- und Alchemie-Systeme

Intuitives Gameplay mit Gamepad-Support

Regelmäßige Updates mit riesigen, kostenlosen Erweiterungen