Black Desert Online im Free Weekend auf Steam

Pearl Abyss und Kakao Games schließen den ersten Monat 2018 mit zwei spannenden Aktionen ab: Black Desert Online steht an diesem Wochenende auf Steam als Free Weekend Deal zur Verfügung und sowohl auf blackdesertonline.com als auch Steam gibt es Paketrabatte.

Beides ist ab sofort erhältlich, sodass Abenteurer nun die Gelegenheit haben, die Welt von Black Desert Online kostenlos zu erkunden. Bestehende Spieler können sich außerdem auf einen epischen Kampf mit dem Ozeanboss Vell freuen, der an diesem Wochenende zum ersten Mal auftauchen wird.

Als Teil des Steam Free Weekends, kann Black Desert aktuell kostenlos ausprobiert werden. Neue Spieler können kostenfrei die gigantische Open World des erfolgreichen MMORPGs erforschen. Anfänger haben die Möglichkeit, sehr wertvolle Charakter-Anpassungen ausprobieren oder sich direkt in den Kampf stürzen. Darüber hinaus erhält jeder, der Black Desert Online während des Steam Free Weekend Deals kauft, einen Rabatt von ganzen 50% auf einen Gamepass seiner Wahl.

Die Steam Free Weekend Deals haben am 25. Januar 2018 um 19:00 Uhr CET begonnen und werden am 28. Januar 2018 um 22:00 Uhr CET enden. Der Paketrabatt hat am 25. Januar 2018 um 19 Uhr CET begonnen und wird am 29. Januar 2018 um 19:00 Uhr CET enden.

Spieler können sich am kommenden Sonntag um 12:00 Uhr CET zusammenschließen und gemeinsam zum Unbekannten Meer reisen, um dort die See zu durchstreifen, wo der neue Ozeanboss Vell nördlich der Insel Lema erstmals auftauchen wird.