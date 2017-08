BMW M5 Weltpremiere in Need for Speed Payback

Electronic Arts und BMW enthüllten heute auf der gamescom in Köln den neuen BMW M5 im Action-Rennspiel Need for Speed Payback, das im Herbst 2017 veröffentlicht wird. Durch die Partnerschaft findet die Weltpremiere eines BMW-Modells erstmalig in einem Videospiel statt.

Auf Europas größter Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung, kommen Besucher mit Begeisterung für Geschwindigkeit und Adrenalin in den Genuss der neuen High-Performance-Business-Limousine. Spieler des neuen Need for Speed Payback gehören zu den ersten Menschen weltweit, die den neuen BMW M5 mit dem neuentwickelten M xDrive Allradsystem auf den virtuellen Straßen und in den abwechslungsreichen Landschaften von Fortune Valley erleben können.

Mit dem neuen BMW M5 beschreitet die BMW M GmbH neue Wege: 441 kW/600 PS und ein maximales Drehmoment von 750 Nm versprechen überragende Beschleunigungswerte und herausragende Performance. Erstmals kommt das von der BMW M GmbH entwickelte neue Allradsystem M xDrive als emotionalster Allradantrieb im High-Performance-Segment zum Einsatz. Spieler von Need for Speed Payback können sich davon selbst auf unterschiedlichstem Terrain im Spiel überzeugen.

BMW Auftritte in der Need for Speed Reihe haben lange Tradition. Bereits 1999 war der BMW M5 im ersten Need for Speed vertreten. Es folgten Auftritte des BMW M3 in Need for Speed Most Wanted in 2005, des BMW M3 GTR in Need for Speed Shift in 2009 und viele weitere Auftritte von BMW M4, M6, Z4 M und vielen mehr. Erst 2015 hatte der neue BMW M2 seinen großen Auftritt im damals neuesten Teil von Need for Speed.

Der jüngste Titel der Reihe, Need for Speed Payback, wird ab 10. November für Xbox One, PlayStation 4, und Origin/PC erhältlich sein. Besitzer der Need for Speed Payback Deluxe Edition erhalten bis zu drei Tage Vorabzugang zur Vollversion des Spiels sowie exklusive Objekte. Die Spieler haben außerdem die Möglichkeit, sich mit EA Access und Origin Access schon vor der Veröffentlichung in die Action zu stürzen: Mitglieder können das Spiel in der EA Access und Origin Access Play First Trial bereits ab Donnerstag, den 2. November, bis zu 10 Stunden lang spielen.

EA Access- und Origin Access-Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt, wenn sie eine digitale Version von Need for Speed Payback erwerben.

Weitere Informationen zu Need for Speed Payback gibt es auf der offiziellen Website www.needforspeed.de.

Trailer 1

Trailer 2