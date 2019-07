Borderlands 3 zum Release ohne Crossplay-Feature

Zocken verbindet. Während die Leidenschaft für Computerspiele das Fundament ewiger Freundschaften bildet, endet das gemeinsame Erleben dieser, sobald verschiedene Konsolen ins Spiel kommen. Aus dieser Perspektive ist es durchaus verständlich, dass die Community sich nach einer Crossplay-Funktion zwischen PS4 und Xbox One sehnt. Es würde das Erleben eines Abenteuers über Konsolengrenzen hinweg ermöglichen. Ein Loot-Shooter wie Borderlands 3 scheint mit seiner Affinität zum Koop-Gaming geradezu prädestiniert für dieses Feature.

Leider erteilte Gearbox Software-CEO Randy Pitchford hoffenden Fans nun via Twitter eine Absage. Zumindest zum Release wird Borderlands 3 keine Crossplay-Funktion bieten.

Some folks may be speculating that this thing tomorrow may be about cross play. Tomorrow’s thing is awesome, but *not* about cross-play. But, Good News: We are committed to supporting cross-play for Borderlands 3 with our partners as soon as practicable after launch. #talklater https://t.co/XtUzrBpySP

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 15, 2019