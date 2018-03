Veröffentlicht am

Bringt uns Assassin’s Creed demnächst nach Griechenland?

Nachdem die Assassin’s Creed-Reihe in den letzten Jahres etwas an Popularität verloren hatte, konnte der jüngste Teil, Assassin’s Creed Origins, wieder vollends begeistern – da wundert es auch nicht, dass laut neuesten Gerüchten auch schon der nächste Serienableger in Entwicklung ist.

Angeblich wird am nächsten Assassin’s Creed bereits seit Anfang 2017 gearbeitet, wobei das Setting uns diesmal nach Griechenland führen soll. Ebenso Teil des Gerüchts: Das Spiel soll bereits nächstes Jahr für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Alle treuen Assassinen-Anhänger könnten sich also schon bald auf Game-Nachschub freuen!

Wer sich auch den letzten Assassin’s Creed-Teil noch nicht angesehen hat, der kann die Zeit bis 2019 damit gut überbrücken – hier geht’s zu unserem Review zu Assassin’s Creed Origins für detaillierte Eindrücke zum Spiel.