Call of Duty: Black Ops 4 Blackout-Beta für PC und Xbox One

Die Call of Duty: Black Ops 4 Blackout-Beta startet auf dem PC und der Xbox One. Ab heute können PC- und Xbox One-Spieler den brandneuen Black Ops 4 Battle Royale-Modus Blackout erleben.

Nachdem die Call of Duty: Blackout-Beta auf der PlayStation 4 gestartet ist, dürfen sich nun auch PC- und Xbox One-Spieler über den Start der Private Beta freuen. Diese beginnt auf beiden Plattformen am 14. September um 19:00 Uhr und endet am 17. September um die gleiche Zeit. Damit es für jeden pünktlich losgehen kann, steht ein Preload bereits zur Verfügung. Auch PC-Spieler, die Black Ops 4 nicht vorbestellt haben, kommen auf ihre Kosten, denn ab 15. September ist Blackout für alle frei zugänglich und kann ausgiebig getestet werden.

Zeitplan der Blackout Private Beta für Xbox One und PC*:

Freitag, 14. September um 19 Uhr – Montag, 17. September um 19 Uhr (Xbox One, PC)

Samstag, 15. September um 19 Uhr – Montag, 17. September um 19 Uhr (nur offene PC-Beta)

Während der gesamten Betaphase berücksichtigt Treyarch das Feedback der Spieler und reagiert mit regelmäßigen Updates, sodass einem reibungslosen Start des Spiels am 12. Oktober nichts im Wege steht. Weitere Informationen von Treyarch selbst gibt es täglich auf dem Black Ops 4-Subreddit (https://www.reddit.com/r/blackops4) und dem Treyarch-Twitteraccount (https://twitter.com/treyarchpc).

Call of Duty: Black Ops 4 wird von Activision veröffentlicht und wurde von Treyarch entwickelt, mit zusätzlicher Unterstützung von Raven Software und für die PC-Version in Zusammenarbeit mit Beenox. Die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und PC ist für den 12. Oktober geplant. Black Ops 4 für PC bietet ein vollständig optimiertes Spielerlebnis, das zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty exklusiv auf Battle.net, dem Online-Spieledienst von Blizzard Entertainment, verfügbar sein wird. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten gibt es auf www.callofduty.com. Das Spiel hat noch keine Altersfreigabe erhalten.

*Die Blackout Beta für PC beginnt am 15. September 2018. Der frühere Zugriff beginnt am 14. September 2018. Sowohl für die Plattformverfügbarkeit als auch für die Daten der Blackout Beta sind Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter: www.callofduty.com/beta. Nur für begrenzte Zeit, nur im Zeitraum der Beta und nur bei teilnehmenden Händlern.