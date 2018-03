Call of Duty: Black Ops 4 offiziell angekündigt

Activision hat jetzt Call of Duty: Black Ops 4 offiziell angekündigt. Am 12. Oktober 2018 soll der Shooter erscheinen.

Black Ops ist zurück! Call of Duty: Black Ops 4 soll am Freitag, den 12. Oktober, für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Fans von Call of Duty können am Donnerstag, den 17. Mai, einschalten, wenn Activision und der Entwickler Treyarch die Community-Enthüllung weltweit präsentieren. Infos über das Setting oder etwaiige Features gibt es derzeit noch nicht, wir müssen uns also noch etwas gedulden. Zumindest einen ersten amerikanischen Teaser-Trailer gibt es schon.

