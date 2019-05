Call of Duty: Modern Warfare ist zurück!

Activision kündigt nun ganz offiziell Call of Duty: Modern Warfare an und veröffentlicht dazu auch gleich einen ersten Reveal-Trailer.

Der brandneue Titel, der von Activision veröffentlicht und von Infinity Ward entwickelt wird, stürzt die Spieler in einen modernen Konflikt, wo in Sekundenbruchteilen gefällte Entscheidungen Einfluss auf die globalen Mächteverhältnisse haben können. Das neue Modern Warfare bietet eine einheitliche Erzählung über die Grenzen einer nervenaufreibenden, epischen Einzelspieler-Kampagne, einem actiongeladenen Multiplayer-Spielplatz und einem neuen kooperativen Spielerlebnis hinweg.

„Dieses Modern Warfare wurde in allen Aspekten von Grund auf neu erfunden“, erklärt Dave Stohl, Co-Studioleiter bei Infinity Ward. „Wir erschaffen ein emotional aufgeladenes Spielerlebnis, das von den Schlagzeilen der modernen Welt inspiriert wurde. Die Regeln sind hier grau, statt schwarz und weiß, und die Fronten verschwommen. Die Spieler werden Teil verschiedener internationaler Spezialeinheiten und Freiheitskämpfer in packenden, nervenaufreibenden Missionen in bekannten europäischen Städten und den unberechenbaren Regionen in Nahost. Das alles ist intensiv und aufregend, und wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans diesen Oktober endlich spielen können.“

„Bei jeder Entscheidung, was das Design betrifft, hatten wir unsere Spieler vor Augen“, erläutert Patrick Kelly, Creative Director und Co-Studioleiter bei Infinity Ward. „Mit der Veröffentlichung von Modern Warfare beschreiten wir Wege, um die Community zu vereinen. Zunächst planen wir für Modern Warfare die Crossplay-Unterstützung über PC und Konsole. Außerdem wird es den klassischen Season Pass nicht mehr geben, damit wir allen Spielern mehr kostenlose Maps und Inhalte sowie Post-Launch-Events bieten können. Und das ist nur der Anfang – da kommt noch viel mehr.“

Call of Duty: Modern Warfare bietet eine neue Engine, die ein immersives und fotorealistisches Spielerlebnis ermöglicht. Die neue Technologie bietet die neusten Graphik-Entwicklungen, inklusive eines Physik-basierten Materialsystems, das modernste Photogrammetrie, ein neues hybrides, feldbasiertes Streaming-System, ein PBR-System zum Rendern von Oberflächen, globale volumetrische Beleuchtung, 4K HDR, DirectX Raytracing (PC) und mehr ermöglicht sowie eine neue GPU-basierte Geometrie-Pipeline. Spektral-Rendering liefert Wärmesignaturen und Infrarot-Identifikation für sowohl Thermal- als auch Nachtsicht. Die technische Investition bietet ein modernstes Animations- und Blendshape-System, während neue Audio-Tools auf den dafür vorgesehenen Plattformen volle Dolby ATMOS-Unterstützung sowie modernste Klangsimulationseffekte gewährleisten.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint weltweit voraussichtlich am 25. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC.