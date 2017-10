Call of Duty: WWII Live-Action-Trailer „Reassemble!“

Der Live-Action-Trailer für Call of Duty: WWII ist da. Für den Titel liefert Activision den Fans einige actiongeladene Trailer. In nicht nur einem, sondern drei verschiedenen Trailern für den legendären Blockbuster wird von Freunden erzählt, die wieder zusammenkommen, um Call of Duty zu spielen.

Unter der Leitung von Regisseur Simon McQuoid feiert der 90-sekündige Film, der McQuoids erste Zusammenarbeit mit Activision darstellt, die Freundschaft und den Enthusiasmus der Freunde, wie es nur Call of Duty kann. Eigene Versionen für Frankreich und Großbritannien sowie der weltweite Trailer, der gestern sein Debüt in den USA gefeiert hat, lassen die Welt wissen, dass es Zeit ist, den Trupp wieder für Call of Duty: WWII zusammenzutrommeln. Das Spiel wird weltweit am 3. November veröffentlicht.

Trailer 2, britische Fassung mit deutschen Untertiteln und Trailer 3, französische Fassung mit deutschen Untertiteln.