Call of Duty: WWII – The Resistance DLC 1

Activision und Sledgehammer Games haben heute den Start des ersten DLCs zu Call of Duty: WWII – The Resistance angekündigt.

Im ersten DLC The Resistance können sich Spieler in den neuen Maps „Occupation“, „Valkyrie“ und „Intercept“ spannende Straßenschlachten liefern. Außerdem erwartet sie eine neue Kriegsmission und das neueste furchterregende Kapitel von Nazi-Zombies.

Noch bis zum 27. Februar erhalten Spieler zudem im Community-Event kostenlose Inhalte wie die Widerstandsdivision sowie neue Waffen und Uniformen, die bei Aufständen überall im Europa während des zweiten Weltkriegs zum Einsatz kamen.

Call of Duty: WWII – The Resistance erscheint am 1. März 2018 für den PC und Xbox One. Auf Sony PlayStation-Konsolen ist der DLC bereits seit dem 30. Januar 2018 verfügbar.