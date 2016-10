Call of Duty: Infinite Warfare MP-Beta Teil 2

Erste Karten und Modi anspielen, Waffenentwicklung und neue Kampfrüstungen ausprobieren: Das letzte Wochenende stand für Call of Duty-Fans im Zeichen der Infinite Warfare Multiplayer-Beta.

Am kommenden Wochenende geht die Beta in die zweite Runde – und zwar für alle Spieler auf PlayStation 4. Das zweite Beta-Wochenende von Infinite Warfare startet am Freitag, 21. Oktober, um 19:00 Uhr, und endet am Montag, 24. Oktober, ebenfalls um 19:00 Uhr. Die Beta ist jetzt als kostenloser Download im PlayStation Store verfügbar.

Weitere Infos zum zweiten Beta-Wochenende gibt es auf dem Activision Games Blog.