Call of Duty: Mobile unterwegs spielen

Activision gab heute in Zusammenarbeit mit Tencent bekannt, dass der Shooter Call of Duty: Mobile nun im App Store und bei Google Play erhältlich ist.

Call of Duty: Mobile, entwickelt von Tencent Games’ TiMi Studios und veröffentlicht von Activision, bietet ein Free-to-play First-Person-Action-Erlebnis für unterwegs. Zum ersten Mal bekommen die Spieler einige der beliebtesten Maps, Wettkampfmodi, Charaktere und einzigartigen Waffen aus der gesamten Serie, inklusive der Modern Warfare- und Black Ops-Universen, zusammen in einem Spielerlebnis.

Das Spiel enthält kompetitive Multiplayer-Modi sowie ein neues Battle Royale-Erlebnis mit klassischen Orten aus Call of Duty und mit Gefährten für Land, Wasser und Luft. Nach der heutigen Veröffentlichung werden noch weitere kostenlose Inhalte für Call of Duty: Mobile in Form von saisonalen Updates, Spielmodi, Ausstattungsobjekten zur Personalisierung und vielem mehr veröffentlicht. Das erste globale Community-Event, „Erhellt die Welt“, startet zur Feier der Veröffentlichung von Call of Duty: Mobile. Je mehr Fans spielen, desto mehr Belohnungen werden für alle Fans freigeschaltet, inklusiver neuer Tarnungen für eine Vielzahl verschiedener Objekte im Spiel. Im Events-Bereich der App können die Spieler den globalen Fortschritt für die Freischaltungen im Auge behalten.

Spieler finden die neusten Informationen auch auf www.callofduty.com/mobile