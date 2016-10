Call of Duty: Modern Warfare Remastered Early Access

Heute startet der Early Access für die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare Remastered auf PlayStation4.

Alle Käufer der Special Editions von Call of Duty: Infinite Warfare haben so bereits 30 Tage vor der offiziellen Veröffentlichung am 4. November die Möglichkeit, die komplette Kampagne des Action-Klassikers in der Modern Warfare Remastered-Version ab sofort zu erleben.

Zusätzlich gibt es als kleinen Teaser neue Screenshots zu den beliebtesten Missionen:

Screenshots

Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered kombiniert als Bundle wird am 4. November für PlayStation4, Xbox One und PC erscheinen.

Kampagnen-Trailer