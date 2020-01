Captain Tsubasa: Rise of new Champions angekündigt

BANDAI NAMCO Entertainment Europe kündigt an, dass mit Captain Tsubasa: Rise of new Champions ein Spiel basierend auf dem Captain- Tsubasa -Franchise für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Captain Tsubasa: Rise of new Champions wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten. Wir durften den Titel bereits direkt vor Ort bei der BANDAI NAMCO Anime-Showcase anspielen. Einen ersten Eindruck davon, könnt ihr nächste Woche lesen. Mehr Informationen zu Captain Tsubasa: Rise of new Champions sind auf der offiziellen Webseite oder auf Twitter zu finden. Beitrag teilen teilen

