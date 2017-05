Castlevania: Netflix Teaser Trailer

Bereits im Februar hat der Streaming-Anbieter Netflix eine Serie zum Videospielklassiker Castlevania angekündigt. Jetzt veröffentlicht er einen ersten Teaser Trailer und gibt gleichzeitig das Startdatum bekannt.

Castlevania in Anlehnung an den Videospielklassiker ist eine düstere mittelalterliche Fantasyserie über das letzte überlebende Mitglied der entehrten Belmont-Familie, das Osteuropa höchstpersönlich vor der mörderischen Hand von Vlad Dracula Tepe retten will. Produziert wurde die Zeichentrickserie von Frederator Studios, einem „Wow! Unlimited Media“-Unternehmen. Das Drehbuch stammt aus der Feder des Bestseller-Autors und der Comicbuch-Legende Warren Ellis. Die ausführenden Produzenten sind Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert und Adi Shankar. Letzterer hat außerdem bereits bekannt gegeben, dass sich die Handlung der Serie an Castlevania III: Dracula’s Curse orientieren wird.

Die erste Staffel mit mit 4 Folgen á 30 Minuten veröffentlicht Netflix am 7.7.2017.