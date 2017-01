Celebration Trailer zu Watch_Dogs 2

Ubisoft veröffentlichte den Celebration Trailer zu Watch_Dogs 2. In dem Video sind die Reaktionen der Medien sowie witzige Ausschnitte zu sehen.

In Watch_Dogs 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle von Marcus Holloway, einem brillanten jungen Hacker, der in der San Francisco Bay Area lebt. Sie schließen sich DedSec, einer berüchtigten Hackergruppe, an und decken die verborgenen Gefahren von ctOS 2.0 auf, das in der Hand korrupter Unternehmen genutzt werden kann, um Bürger in großem Umfang zu überwachen und zu manipulieren.

Mit der Kunst des Hackens und DedSec an ihrer Seite starten die Spieler in Watch_Dogs 2 den Cyberangriff des Jahrhunderts, um ctOS 2.0 lahmzulegen und die Freiheit an jene zurückzugeben, denen sie gehört: dem Volk.

