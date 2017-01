in News

CES 2017: Neues Gaming Line-up von MSI

MSI stellt auf der aktuell stattfindenden CES 2017 in Las Vegas sein brandaktuelles Gaming-Line-up mit Intel Kabylake-Chipsätzen und GeForce GTX 10 GPUs vor.

MSI präsentiert auf der CES 2017 in Las Vegas sein brandneues Gaming-Produktportfolio mit den Intel-Chipsätzen der siebten Generation und NVIDIA GeForce GTX 10 Grafikprozessoren (The Venetian, San Polo Ballroom, Level 3). Vorgestellt werden aktuelle VR Ready Laptops, neue High-Performance Motherboards, leistungsstarke Grafikkarten mit TWIN FROZR VI-Kühltechnologie, fortschrittliche Desktop-PCs sowie innovative Peripherie-Geräte.

Zu den Highlights zählen der VR One Backpack PC, das GS63VR Stealth Pro Gaming und das Z270 GAMING M7, die alle als CES 2017 Innovation Honorees ausgezeichnet wurden. Ergänzend zu den Produkten bietet MSI in Kooperation mit Nahimic und HTC VIVE am Messestand auch eine spezielle VR-Zone.

MSI GAMING Motherboards – Individuell personalisierbar dank RGB Mystic Light

Insgesamt präsentiert MSI auf der CES 2017 über 30 Mainboard-Modelle aus vier verschiedenen Serien. Die neuen Motherboards zeichnen sich durch zahlreiche technische Features aus. Dazu zählt der M.2 Shield, der leistungsstarke SSDs effektiv vor Leistungseinbrüchen durch Überhitzung schützt. Die VR Boost-Technologie sorgt dank eines speziellen Re-Drivers für ein besonders flüssiges VR-Erlebnis mit geringen Latenzzeiten und beugt damit auch beim Einsatz langer USB-Kabel mit aktuellen VR-Brillen Motion Sickness effektiv vor. Dank RGB Mystic Light lassen sich zudem alle Kühlkörper und Abdeckungen individuell beleuchten.

Im Fokus der neuen Mainboard-Serien steht das Z270 GAMING M7, das als Preisträger der CES Innovations im Bereich „Computer Hardware and Components“ ausgezeichnet wurde. Es besticht unter anderem mit drei Turbo M.2-Slots SSDs der neuesten NVMe-Generation, DDR4 Boost sowie Audio Boost 4 Pro und Nahimic 2 für Sound der Extraklasse und entscheidende Vorteile beim Online-Gaming.

Ein weiteres Highlight ist das Z270 GAMING PRO CARBON, das sich ebenfalls dank Mystic Light optimal personalisieren lässt. Die Steuerung der LEDs ist dabei dank der MSI Gaming App ganz einfach auch über das Smartphone möglich. Mystic Light Sync ermöglicht zudem die parallele Beleuchtung weiterer Systemkomponenten wie DDR4-Speicherriegel, Gaming-Tastaturen oder PC-Gehäuse.

Mit dem Z270 TOMAHAWK präsentiert MSI darüber hinaus einen technisch und optisch deutlich aufgewerteten Nachfolger des Z170 Pendants. Twin Turbo M.2, Intel GAMING LAN und Audio Boost sind nur einige der zahlreichen technischen Features.

MSI GAMING Grafikkarten – Leise und Leistungsstark

MSI stellt auf der CES 2017 außerdem die neuen Grafikkarten-Boliden GeForce GTX 1080 GAMING X 8G und GeForce GTX 1080 GAMING Z 8G vor, die beide über die neue TWIN FROZR VI-Kühltechnologie verfügen. Präsentiert wird auch die GeForce GTX 1070 Quick Silver 8G, die mit ihrem Silberlook perfekt zu den Mainboards der Titanium-Serie passt.

Besonderes Highlight unter den vorgestellten Grafikkarten ist die MSI GeForce GTX 1080 30th Anniversary, die durch ihr klares Design im Aluminium-Finish besticht und mit einem EK-Predator AiO-Wasserkühlsystem mit 120-mm PWM Vardar-Lüftern, DDC-Pumpe und Coolstream-Radiatoren ausgestattet ist.

MSI GAMING Komponenten – Neuer CPU-Lüfter und externe Grafikpower

Mit Core FROZR stellt MSI auf der CES 2017 zusätzlich einen leistungsstarken CPU-Lüfter vor, der sich optisch perfekt in MSI-Setups integriert und dank TWIN FROZR VI-Technologie optimale Geräuschperformance liefert.

Durch MSI GUS (Graphics Upgrade Solution) erhalten Gamer nun zudem die Möglichkeit, ihren aktuellen Laptop mit externer Grafikpower zu verstärken. Über das Thunderbolt-Interface werden die neuesten Generationen der NVIDIA GeForce und AMD Radeon Grafikkarten unterstützt.