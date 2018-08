CI Games hat Sniper Ghost Warrior Contracts angekündigt

Die Scharfschützen-Shooter-Reihe vom polnischen Entwickler CI Games kehrt mit Sniper Ghost Warrior Contracts zurück. Dieses Mal geht es in die sibirischen Wälder für PC, PS4 und Xbox One, angepeilt für das Jahr 2019.

Die Fortsetzung ist quasi ein Rückschritt zu Teil 3 und versetzt euch in das raue Klima der sibirischen Wildnis und stellt eine neue Art des Gameplays vor – das Contracts System. Basierend auf dem Feedback der Community erwarten euch hier spannende Missionen, die ein klares Primärziel mit einer festen Geldprämie bieten und die Möglichkeit haben, sekundäre Ziele für Bonusauszahlungen zu erreichen. So könnt ihr jederzeit in die Mission zurückspringen und diese aus einem anderen Blickwinkel erleben und so noch mehr Geld herausholen.

Contracts orientiert sich am Kern-Spielprinzip, das Serienfans zu schätzen wissen, und bietet dichte, fokussiertere Karten, die taktisches Denken belohnen. Mit einer Fülle von optionalen Zielen, die abgeschlossen werden müssen, sorgt die Kombination aus offenen Missionen und klassischem Gameplay dafür, dass diese Szenarien mehrmals spielbar sind.