Cinematic-Trailer zu TOTAL WAR: THREE KINGDOMS

SEGA und Creative Assembly haben heute einen neuen und Cinematic-Trailer für Total War: THREE KINGDOMS veröffentlicht. Der neue Trailer stellt die unbarmherzige Gesetzlose Zheng Jiang und die untergebenen treuen Krieger an ihrer Seite vor, die jederzeit bereit sind, diejenigen vom Angesicht der verbrannten Erde zu tilgen, die sich ihnen in den Weg stellen.

Dynastien und Adelsgeschlechter bedeuten Zheng Jiang, die ihre Stärke und ihre gnadenlose Wut als Vorzeichen ihres Schicksals betrachtet, rein gar nichts. Sie raubt, sie plündert und sie wird nicht eher ruhen, bevor nicht auch die letzten Institutionen niedergebrannt wurden, die sie so sehr verachtet.

Im Jahre 190 n. Chr. befindet sich China in Aufruhr. Die Han-Dynastie zerfällt unter der Herrschaft des jungen Kaisers, während der Tyrann Dong Zhuo im Hintergrund die Fäden zieht. Die Macht dieses brutalen Despoten wächst unaufhaltsam an und das angeschlagene Chinesische Imperium taumelt immer tiefer in die Anarchie. Doch Hoffnung blüht in Form von drei Helden auf, die sich im Angesicht der drohenden Katastrophe verbünden und die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche vereinen, um Dong Zhuos Herrschaft zu beenden. Die Zukunft Chinas hängt nun an diesem zerbrechlichen Bündnis, in der jede Partei ihre eigenen Ziele verfolgt und die Macht über das Reich anstrebt. Inspiriert vom künstlerischen Stil dieses Zeitalters, haucht Total War: THREE KINGDOMS den Helden dieser faszinierenden Epoche Leben ein, während die Spieler darum kämpfen, China unter einem Banner zu vereinen.

Total War: THREE KINGDOMS erscheint am 7. März 2019 für PC.