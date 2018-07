Veröffentlicht am

CoD: Black Ops 4 – Zombies Chaos-Story-Trailer

Activision veröffentlicht den Zombies Chaos-Story-Trailer für Call of Duty: Black Ops 4.

In Call of Duty: Black Ops 4 Zombies versucht Scarlett Rhodes, das mysteriöse Verschwinden ihres exzentrischen Vaters zu lösen. Mit Hilfe dreier loyaler Geächteter kämpft sie gegen die Wellen der Untoten und versucht, ein kostbares Relikt aufzuspüren, dessen außergewöhnliche Kraft die ganze Menschheit bedroht.

Black Ops 4 setzt nicht nur seinen Fokus auf taktisches Gameplay und Spielerentscheidungen, sondern bringt den Spielern auch das größte Zombies-Aufgebot aller Zeiten mit drei vollwertigen Spielerlebnissen zur Veröffentlichung: IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead. Einen Ersteindruck des Zombies-Erlebnisses liefert der aktuelle Trailer.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.