Codemasters kündigt Micro Machines World Series an

Codemasters & Koch Media kündigten heute die Rückkehr der legendären Rennserie Micro Machines für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC an.

Micro Machines World Series setzt auf das durchgeknallte Gameplay der Vorgänger und erstrahlt schon bald in HD-Qualität. Bereits ab 21. April 2017 werde bekannte Areale wie Garten, Küche, Werkstatt und viele weitere wieder in verrückte Rennpisten verwandelt!

Zusätzlich zu den klassischen Spielmodi, wie Rennen und Eliminierung, führt Micro Machines World Series neue interaktive Kampfarenen ein. Diese erlauben dem Spieler im Kampf gegen seine Freunde oder KI-Kontrahenten die totale Massenzerstörung anzurichten. Auch das Teamplay kommt nicht zu kurz, denn in den Modi wie „Capture the Flag“ und „King of the Hill“ müssen die Spieler die einzigartigen Fähigkeiten ihrer Fahrzeuge geschickt einsetzen.

Micro Machines World Series unterstützt bis zu zwölf Spieler online und bis zu vier Spieler lokal am gleichen Bildschirm. Jedes der 12 Fahrzeuge verfügt über einzigartige Waffen und Fähigkeiten, sowie eine riesige Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten. Zudem stehen mehrere Renn- sowie Kampfstrecken zur Verfügung.

Micro Machines World Series erscheint am 21. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PC.