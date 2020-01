Commandos 2 – HD Remaster ab heute

Strategiespezialist Kalypso Media veröffentlicht heute auf Steam die beiden Titel Commandos 2 – HD Remaster und Praetorians – HD Remaster für Windows PC. Für Fans beider Titel gibt es das Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack, welches beide Spiele zu einem günstigeren Preis im Bundle anbietet. Die Spieler erwarten überarbeitete Tutorials, HD-Texturen, modernisierte Steuerung und ein komplett neues UI. Die Konsolen-Versionen (PlayStation 4, Xbox One) der beiden Strategie-Legenden und die Nintendo Switch sowie Mac und Linux-Version von Commandos 2 – HD Remaster sind für das Frühjahr 2020 geplant. T Taktikfans werden sich an die legendäre Commandos-Serie der Pyro Studios sicher erinnern. Wie oft haben wir uns da oft an der einen oder anderen Mission die Zähne ausgebissen. Commandos 2 – Men of Courage gibt es nun überarbeitet auf Steam erstmals in High Definition mit verbesserter Steuerung, modernisierter Benutzeroberfläche und generalüberholtem Tutorial. Übernehmt wieder das Kommando einer Elitetruppe von Soldaten, mit der ihr in feindliche Gebiete vordringen und deren Stärken ihr geschickt einsetzen müßt, um eine Reihe anspruchsvoller Missionen abzuschließen. Features Commandos 2 – HD Remaster: Commandos 2 als HD Remaster: Grafisch neuinterpretiert mit überarbeiteter Steuerung, moderner Benutzeroberfläche und generalüberholtem Tutorial.

In Aktion: Erfüllen Sie Ihre Ziele, indem Sie feindliche Uniformen und Waffen stehlen, auf Masten klettern, an Kabeln schwingen, schwimmen, Fahrzeuge nutzen oder Gebäude, Schiffe und Flugzeuge infiltrieren.

Neun Commandos: Sie haben unter anderem die Kontrolle über einen Green Beret, einen Sniper, einen Sprengstoffexperten, einen Dieb, eine Verführerin und sogar einen Hund.

Komplett neue 3D-Engine: Drehen der Kamerasicht um 360 Grad, übergangslos in/aus Gebäuden, U-Booten, Flugzeugen und unter Wasser bewegen und stufenloser Zoom.

Innovative Kamerasteuerung: Simultane Kontrolle über mehrere Spielfenster in Echtzeit.

Detaillierte Settings des Zweiten Weltkriegs: Erfüllen Sie zehn Missionen in neun verschiedenen Umgebungen bei Tag und Nacht mit realen Wettereffekten.

Historische Fahrzeuge und Waffen des Zweiten Weltkriegs: Nutzen Sie Jeeps, Panzer, Lastwagen, Schiffe, Panzerfäuste und Flammenwerfer.

