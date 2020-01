Company of Heroes für iPad angekündigt

Feral Interactive und SEGA geben heute bekannt, dass das von der Kritik hoch gelobte und nach wie vor beliebte Echtzeit-Strategiespiel Company of Heroes auf dem iPad erscheinen wird Ursprünglich würde das Echtzeit-Strategiespiel von Relic Entertainment entwickelt und von SEGA für PC veröffentlicht. Es wird nun von Feral für Tablets neu gestaltet und entwickelt. Company of Heroes wird vollständig auf Tablets zugeschnitten und optimiert sein und über eine ausgeklügelte Benutzeroberfläche verfügen, die es den Spielern intuitiv ermöglicht, Echtzeit-Taktiken auszuführen, sich an sich ständig wandelnde Umgebungen anzupassen und schließlich heftige Widerstände zu überwinden, um die Befreiung Frankreichs zu sichern. In dem Spiel, das im 2. Weltkrieg angesiedelt, ist befehligt ihr zwei Kompanien US-Soldaten und leitet eine packende Kampagne auf dem europäischen Kriegsschauplatz, die am D-Day ihren Anfang in der Normandie nimmt. Features EIN MEISTERWERK JETZT FÜR MOBILE

Eines der berühmtesten Echtzeitstrategiespiele; Für das iPad neu gestaltet

VOM D-DAY BIS ZUM KESSEL VON FALAISE

Befehlige Einheiten der US-Truppen gegen die mächtige deutsche Wehrmacht durch 15 anspruchsvolle Missionen, basierend auf einigen der schwierigsten Kämpfe des Zweiten Weltkriegs.

MACH DIR DAS SCHLACHTFELD ZU EIGEN UND GEWINN DIE SCHLACHT

Mit zerstörbaren Umgebungen kannst du dir das Schlachtfeld zu nutzen machen.

BEEINDRUCKENDE GRAFIK

Hochauflösende Grafiken, für das Retina-Display des iPads optimiert.

EINMAL KAUFEN, FÜR IMMER KOMMANDIEREN

Das klassische Computerspiel. Alle Missionen und Gefechtskarten können kostenlos heruntergeladen werden.

Wichtige Information zu Company of Heroes: Company of Heroes erscheint am 13. Februar für iPad und benötigt iOS 13 sowie 6GB freien Speicher. Beitrag teilen teilen

