Conan Unconquered: Neues Entwicklervideo

Funcom und Petroglyph haben ein neues Video zum Strategiespiel Conan Unconquered veröffentlicht, in dem besonders auf den Koop-Aspekt des Titels eingegangen wird.

Da die meisten vergleichbaren RTS-Spiele reine Einzelspieler- oder 1-vs-1-Titel sind, stand das Entwicklerteam vor der neuartigen Herausforderung, ein Spiel zu produzieren, dass auch im Koop-Modus gut funktioniert. “Wir versuchen, den Koop-Aspekt so weit wie möglich in den Vordergrund zu stellen“, erklärt Executive Producer Ted Morris, der nicht nur an Command & Conquer gearbeitet hat, sondern auch Development Director des beliebten Strategiespiels Star Wars: Empire at War gewesen ist.

Im Koop-Modus verfügt jeder Spieler über seinen eigenen Helden und eine eigene Armee, aber Ressourcen und die meisten der Gebäude gehören beiden Spielern gemeinsam. „Die Herausforderung liegt darin, dass die beiden Spieler ihre Handlungen koordinieren müssen, wenn sie sich stärkeren Mobs stellen wollen”, meint Senior Game Designer Patrick Pannullo und fügt hinzu, dass damit nicht einfach eine doppelte Anzahl an Gegnern gemeint ist. Der höhere Schwierigkeitsgrad hängt mit der Art der Mobs und der Richtung, aus der ihr Angriff kommt, zusammen.

Das Spiel enthält auch einen bisher unangekündigten Mechanismus namens Challenge Mode, der es einem Spieler erlaubt, einen Link mit der exakt gleichen Karte, den Settings und freispielbaren Errungenschaften zu erstellen, die er gerade gespielt hat. Freunde können versuchen, die Leistung des Spielers in einem Set-Up zu überbieten, das einen Leistungsvergleich viel einfacher macht, als auf einer zufälligen Karte. Jeder Link verfügt über eine eigene Bestenliste. Das neue Feature ist besonders interessant für Streamer, die ihre Fans herausfordern möchten, sich an der gleichen Map zu messen, die sie vorher im Stream gespielt haben.

Conan Unconquered erscheint am 30. Mai.