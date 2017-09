in News

Content-Update für Hyper Universe

Nexon America veröffentlicht das erste Content-Update für ihr Sidescroller-Action-MOBA Hyper Universe. Das Update beinhaltet eine neue Karte und einen neuen Hyper.

Hyper Universe kombiniert das Gameplay eines Sidescrolling-Plattformers mit dem strategischen, teamorientierten Spielablauf eines MOBAs und lässt die Spieler eine Vielzahl kampfbereiter „Hypers“ steuern, die allesamt mit erstaunlichen Fähigkeiten und Kampfstilen versehen sind. Die Steuerung ist auf beidhändige Nutzung der Tastatur sowie Controller für PS4 und Xbox, Logitech oder Steam ausgelegt.

Erst vor kurzem haben wir Hyper Universe ausführlich angespielt. Den Bericht dazu könnt ihr hier nachlesen.

Das neue Update enthält:

Neue Karte – Dragon Refuge: Im Gegensatz zu Delta Station bietet diese Karte eine einzelne Siege-Lane mit sechs Jungle-Lanes. Jede Lane bringt eine neue Welle von Gegnern. Zwei neue Drachenbosse (der Executioner und der almighty Dragon) fordern die Spieler in 15-20-minütigen Runden heraus.

Neuer Hyper – Arslan: Dieser weiße Löwe ist ein Nahkämpfer, der zudem zwei Klingen ins Feld führt. Während der Early Access-Phase kann dieser Hyper mit GP (Game Points) erworben oder durch gespielte Runden freigeschaltet werden. Außerdem ist es möglich, den Hyper durch das Vervollständigen des Tutorials zu erhalten.

Das Spiel ist momentan in der Early Access-Phase via Steam erhältlich. Early Access-Spieler bekommen von Anfang an Zugriff auf 24 Hypers mit einzigartiger Ausrüstung, im Levelverlauf können vier weitere Hypers freigeschaltet werden.