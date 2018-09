Veröffentlicht am

COOK & BECKER VERÖFFENTLICHEN OFFIZIELLE CYBERPUNK 2077 FINE ART PRINT KOLLEKTION

Vom heiß ersehnten Gameplay-Trailer angespornt, haben sich Cook & Becker in enger Zusammenarbeit mit dem Entwickler CD Projekt Red dazu entschlossen, eine Kollektion hochwertiger Cyberpunk 2077 Fine Art Prints auf den Markt zu bringen.

Bisher wurden drei Artworks veröffentlicht, die von Bernard Kowalczuk, dem Original Concept-Artist des Spiels, stammen. Die drei Drucke zeigen jeweils eine andere Facette der düsteren, neonbeleuchteten Welt von Cyberpunk 2077. Das erste Artwork Doing Business zeigt, wie ein zwielichtiger Deal vonstattengeht, Artwork Nummer 2 Street Life zeigt eine Verhandlung der etwas anderen Art, die in einer nur spärlich beleuchteten Straßenecke stattfindet, und das dritte Artwork gibt uns einen Blick auf das aus dem Gameplay-Trailer bekannte Trauma Team. Weitere Drucke werden in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Die Drucke sind sowohl gerahmt als auch ungerahmt erhältlich und sind in den Größen Standard (60 x 28,5 cm) und Large (90 x 42,5 cm) verfügbar. Zusätzlich ist jeder der Drucke mit einem Authentizitätszertifikat und einer Unterschrift des Künstlers ausgestattet. Wer die komplette Kolleltion live sehen möchte, hat die Möglichkeit, diese beim Promised Land Art Festival ind Lodz, Polen zu bestaunen.

Für mehr Informationen besucht: https://www.candb.com