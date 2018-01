CORSAIR – wasserresistente K68 RGB Gaming-Tastatur

CORSAIR hat heute die wasserresistente mechanische CORSAIR K68 RGB Gaming-Tastatur vorgestellt. Die Tastatur ist vollständig mit CHERRY MX RGB-Tastenschaltern ausgestattet. Jede Taste der K68 RGB verfügt über eine eigene Hintergrundbeleuchtung und ist individuell programmierbar, sodass den Beleuchtungsoptionen mit einem lebendigen Farbspektrum praktisch keine Grenzen gesetzt sind.

Jeder Tastenschalter ist zudem vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten geschützt. Dank IP 32-Schutzklasse sind kleine Unfälle kein Thema, und ihr müsst euer Spiel nicht unterbrechen. Mit einer Vielzahl an Extras, von der abnehmbaren Handballenablage über dedizierte Multimedia-Tasten bis hin zur vollständigen Programmierung mit der CORSAIR Utility Engine-Software, ermöglicht die CORSAIR K68 RGB optimales RGB-Gaming.

Wie alle mechanischen Tastaturen von CORSAIR nutzt auch die K68 RGB ausschließlich in Deutschland gefertigte Cherry MX-Tastenschalter mit Goldkontakten für höchste Konsistenz und Zuverlässigkeit. Jeder Schalter ist für über 50 Millionen Betätigungen ausgelegt, sodass sich die Millionste Betätigung noch immer so gut anfühlt wie die erste. Die K68 RGB ist mit Cherry MX RGB Red-Tastenschaltern verfügbar, die reibungslose, geräuscharme und schnelle Klicks ermöglichen. So fühlen sich die Tasten sofort vertraut an – egal ob beim Tippen oder Gaming.

Dank RGB-Lichteffekte, die in jeden Tastenschalter integriert sind, könnt ihr die K68 RGB auf fast jede vorstellbare Art und Weise beleuchten – von sanften Farbübergängen bis hin zu dynamischen reaktiven Effekten. Ihr habt die Wahl aus Dutzenden vorprogrammierten Einstellungen, könnt Tausende von Benutzern erstellte Profile herunterladen oder habt die Möglichkeit, eure eigene individuelle Lightshow zu entwickeln. Die leistungsstarke CUE-Software (CORSAIR Utility Engine) macht all dies möglich. CUE bietet auch eine umfassende Beleuchtungssynchronisierung zwischen CORSAIR Mäusen, Headsets und Zubehör mit nur einem Klick, sodass die Ausrüstung von Gamern perfekt aufeinander abgestimmt ist. Zudem ist jede Taste vollständig in CUE programmierbar – von einer einfachen Neubelegung bis hin zu komplexen, mehrschichtigen Makros –, um euch beim Gaming im richtigen Moment den entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Die K68 RGB setzt mit IP 32-Schutzklasse vor Wasser und Staub neue Maßstäbe. Jede Cherry MX-RGB-Taste ist mit einer gummierten Abschirmung ausgestattet, die vor Flüssigkeiten und Festkörpern schützt, ohne die RGB-Hintergrundbeleuchtung zu behindern. Verschüttete Cola oder krümelige Chips? Kein Problem.

Doch die K68 RGB umfasst sogar noch weitere CORSAIR-Extras, die für Gamer einfach dazugehören. Eine abnehmbare Handballenauflage über die gesamte Länge bietet umfassenden Komfort, die dedizierte Lautstärke- und Multimedia-Steuerung vereinfacht Audioeinstellungen, und ein Sperrmodus für die Windows-Taste sorgt für ein unterbrechungsfreies Spiel. Die K68 RGB verfügt über vollständiges Anti-Ghosting und Tasten-Rollover, sodass jeder Tastendruck einwandfrei registriert wird.

Verfügbarkeit und Garantie, Preis

Die neue mechanische CORSAIR K68 RGB-Tastatur ist ab sofort weltweit bei allen Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR sowie direkt über den Online-Shop unter www.corsair.com erhältlich. Die mechanische CORSAIR K68 RGB-Tastatur ist durch eine zweijährige Garantie und das weltweite CORSAIR-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert. Kosten soll die neue Tastatur € 149,99 inkl. MWSt.

Weitere Informationen zur neuen mechanischen CORSAIR K68 RGB-Gaming-Tastatur findet ihr unter: http://www.corsair.com/k68rgb