Creative kündigt Stage Series-Soundbars an

Hardware-Hersteller und Multimedia- Spezialist Creative Technology Ltd stellt mit der Creative Stage Series heute eine neue Reihe leistungsfähiger Soundbars im dezenten Design vor.

Die Stage Series zeichnet sich durch ihre Konnektivität mit PC und Konsolen (darunter PS4, Xbox One und TVs) aus. Sowohl die Stage, als auch die portable Stage Air ermöglichen Wireless Streaming via Bluetooth, verfügen über einen analogen AUX-Anschluss und können dank USB-Port auch als regulärer MP3-Player verwendet werden.

Creative Stage: Mit eigenem Subwoofer eine starke Kombination

Die Creative Stage bietet vollwertigen Sound für Zuhause: Zwei leistungsstarke, speziell justierte Treiber gepaart mit einem unauffälligen, aber kräftigen Subwoofer ermöglichen ein raumfüllendes Kinogefühl mit erstklassiger Bassabstimmung. Durch die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich verschiedenste Wiedergabeoptionen bequem vom Sofa erledigen, darunter Lautstärke, Equalizer-Profile und die Auswahl des Eingangssignals. Die Stage Soundbar fügt sich nahtlos in jedes bestehende Desktop-PC- und Wohnzimmer-Setup ein und kann via optischem Eingang auch spielend leicht mit TV-Geräten verbunden werden. Um die Soundbar so dezent wie möglich platzieren zu können, liefert Creative zudem eine Wandhalterung mit.

Creative Stage Air: Wenig zu tragen, viel für die Ohren

Die Creative Stage Air mit ihren 40 cm Länge könnte leicht unterschätzt werden, liefert jedoch einen unverwechselbar satten Klang dank zweier präzise voreingestellter Audiotreiber und einem großzügig dimensionierten Radiator für kräftige Bässe. Obwohl sie für heimische Setups bereits eine sehr gute Lösung darstellt, ist besonders der Outdoor-Faktor der Stage Air entscheidend: Mit dem eingebautem Lithium-Ionen-Akku können bis zu sechs Stunden der eigenen Lieblingsmusik auch unterwegs genossen werden.

Features

­ ­ ­ ­ Modell Audiotreiber

Wireless

USB-Port für MP3-Wiedergabe

AUX-in

Optischer Eingang

Integrierter Akku

Akkulaufzeit

Soundbar Maße (L x B x H)

Soundbar Gewicht

Subwoofer Maße (L x B x H)

Subwoofer Gewicht

Maximale Leistung

Enthaltenes Zubehör ­ ­ ­ ­ ­ Stage Speziell voreingestellte Mid-Range-Audiotreiber und dedizierter Subwoofer Bluetooth

Ja

Ja

Ja

–

–

550 x 78 x 70 mm

1,2 kg

115 x 250 x 420 mm

3,07 kg

160 W

Fernbedienung, 3,5mm-Stereo-zu-Stereo-Kabel, Wandbefestigungs-Kit ­ ­ ­ ­ ­ Stage Air Speziell voreingestellte Full-Range-Treiber mit großzügig dimensioniertem Passive Bass-Radiator

Bluetooth

Ja

Ja

–

Ja

6 Stunden*

410 x 78 x 70 mm

910 g

–

–

20 W

Mikro-USB-Kabel, 3,5-mm-Stereo-zu-Stereo-Kabel ­

Die Creative Stage und die Stage Air sind ab sofort für 79,99 Euro beziehungsweise 39,99 Euro auf Creative.com und bei ausgewählten Händlern verfügbar.