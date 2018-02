Crusaders of Light für März 2018 auf Steam angekündigt

NetEase Games gab heute bekannt, dass das plattformübergreifende Fantasy-MMORPG Crusaders of Light im März 2018 auf PC via Steam verfügbar sein wird. Bisher bietet Crusaders of Light im App Store, Google Play und Facebook Gameroom eine 3D-Fantasy-Welt und herausfordernde Dungeons und Raids für bis zu 40 Teilnehmer. Spieler können fortan ihre Abenteuer auf PC oder auf Mobilgeräten mit demselben Charakter fortsetzen.

Zur Feier des Steam-Launches wird NetEase einen neuen Server für nordamerikanische Spieler eröffnen. Über die Region des neuen Servers Ferroc Camp wurde abgestimmt: Er wird Nordamerika UTC-8 zugeordnet und für alle Plattformen verfügbar sein.

Spieler können sich vorab für den neuen Server registrieren, um ein exklusives Geschenkpaket im Wert von bis zu 50$ zu erhalten. Alle Details zur Vorabregistrierung und den Geschenkpaketen gibt es auf der offiziellen Website. Die Vorabregistrierung ist nun über http://rewards.netease-na.com/reward/237/PR möglich.

Zuhause und unterwegs können Spieler in Crusaders of Light in die Welt Milura eintauchen und über 300 Stunden Spielspaß mit spannenden Loot-Quests, Crafting Customizations und zunehmend schwierigeren Dungeon-Prüfungen erleben. Der Spielstil ist anpassbar und Spieler können spielen, wie sie wollen, wo sie wollen und mit ihrem Charakter einfach zwischen Handy und PC wechseln. Als vollwertiges MMORPG in PC-Qualität wurde Crusaders of Light auf Facebook zu einem der besten Free-to-Play-Spiele des Jahres 2017 gekürt.